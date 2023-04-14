Архангельский губернатор предложил вывести НДФЛ из структуры единого налогового платежа

Переход на единый налоговый платеж оказал негативное влияние на пополняемость бюджета Архангельской области. Об этом губернатор региона Александр Цыбульский заявил на совещании о приоритетах социально-экономического развития региона, которое провел в Архангельске вице-премьер—полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Цыбульский

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Александр Цыбульский

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам Александра Цыбульского, поправки к Налоговому кодексу РФ в части перехода на уплату единого налогового платежа вызвали «шоковый эффект» для бюджетов в первом квартале этого года.

«Снижение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составило 2,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе НДФЛ сократился на 13,1%. При этом около половины квартальных поступлений пришлось на предпоследний день квартала. Мы полагаем, что снизить негативное влияние единого налогового платежа на ритмичность наполняемости региональных бюджетов может исключение из его структуры налога на доходы физических лиц»,— приводит слова Александра Цыбульского ТАСС.

В Архангельской области НДФЛ является основным источником формирования местных бюджетов, его доля превышает 80% в общей сумме поступлений.

С начала этого года все налоги перечисляются на единый счет, а налоговики распределяют платеж самостоятельно. Вводился такой порядок для упрощения платежей и минимизации ошибок.

Полина Рождественская, Архангельск