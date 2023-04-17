К читателям газеты «Коммерсантъ»

Светлое Христово Воскресение

Дорогие братья и сестры!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В эти светлые дни мы, православные христиане, празднуем Пасху — Воскресение из мертвых Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. На заре своей истории человечество согрешило, отказавшись от жизни с Богом и избрав жизнь без Него. Осознание пагубности этого выбора веками побуждало лучших представителей человечества оплакивать совершившееся грехопадение и искать пути примирения с Богом. И вот Сам Господь делает решительный шаг навстречу человеку: Он становится человеком, проходит путь земной жизни, исцеляет страждущих и проповедует бессмертные евангельские истины и, наконец, приносит Себя в жертву для искупления человечества.

Его смерть на Кресте — вершина проявления Божественной любви к людям. И перед силой этой любви бессильной оказывается власть ада: она отступает, а воскресший из мертвых Христос открывает всем нам путь к победе над смертью, к воскресению из мертвых и жизни вечной.

Разрушение царства зла не означает его конечного истребления в этом мире. К сожалению, грех, хоть и поверженный подвигом Спасителя, продолжает отравлять жизнь человека, вновь и вновь избирающего для себя существование без Бога. Горькие плоды такого выбора мы сегодня явственно видим и ощущаем в происходящих вокруг событиях. Не на страницах школьных учебников по истории, а в реальной нашей жизни идут боевые действия, проливается кровь, разрушаются города, а пожар конфликта не затухает, но изо дня в день раздувается все шире и шире. И тем выше ответственность нас, верующих людей: содействовать скорейшему прекращению этой беды через свою молитву, через веру, через деятельную борьбу с грехом. В эти праздничные дни мы призваны во имя Воскресшего Спасителя нести свет веры и добрых дел всем, кто так нуждается в помощи: нашим воинам, членам их семей, всем пострадавшим от военных действий, лишившимся крова. Будем надеяться, что эти благие дела и нас приобщат к великому делу спасения человечества, совершенного Господом Иисусом Христом, воскресшим из мертвых.

С праздником вас, Христос воскресе!

Кирилл, митрополит Казанский и Татарстанский