ФСБ задержала в Крыму двух участников террористического батальона

В Крыму задержали двух граждан Украины по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

Отмечается, что задержанным мужчинам 24 и 27 лет. В террористический батальон они вступили в 2017 году добровольно и принимали «активное участие в деятельности вооруженного формирования». По данным силового ведомства, мужчины могли добровольно покинуть батальон, обратившись с заявлением в правоохранительные органы, но не сделали этого.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Лия Пацан

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