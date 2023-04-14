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Строительство новой поликлиники под Ярославлем отложено на неопределенный срок

Строительство новой поликлиники в поселке Красный Бор Ярославского района отложено, стройка точно не начнется в 2024 году. Об этом на заседании комитета областной думы по здравоохранению заявил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Луганский.

Амбулатория в поселке Красный бор

Амбулатория в поселке Красный бор

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Амбулатория в поселке Красный бор

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», еще в январе 2021 году ярославский губернатор Дмитрий Миронов давал поручение о строительстве новой взрослой поликлиники в поселке Красный бор Ярославского района, потому что местный ФАП не справляется с наплывом пациентов. В конце лета 2022 года был определен проектировщик нового здания поликлиники с возможностью 500 посещений в смену и 138 тыс. человек в год. Проект должен быть готов к концу ноября 2023 года.

На заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы депутат Валерий Байло поинтересовался у директора областного департамента здравоохранения Сергея Луганского о сроках самого строительства поликлиники.

«Правительство брало на себя обязательство, что в уже в этом году будет определена подрядная организация, которая будет заниматься строительством»,— напомнил Валерий Байло.

В ответ директор департамента здравоохранения заявил, что в 2024 году стройка не начнется.

«В настоящее время вопрос не решен. Область самостоятельно построить данный объект не может. В настоящий момент включение новых объектов в федеральную адресную инвестиционную программу временно приостановлено. В текущем году на 2024-2026 год Красный бор включен не будет»,— сказал Сергей Луганский.

Как продолжил директор департамента, губернатор Михаил Евраев поднимал тему на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, зампредом правительства Татьяной Голиковой, в министерстве здравоохранения. «Будем делать все, чтобы данный объект на 2025-2027 годы был запланирован»,— подытожил Сергей Луганский.

Андрей Иванов

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