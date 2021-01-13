В поселке Красный Бор в Ярославле построят поликлинику

В поселке Красный Бор, примыкающем к Заволжскому району Ярославля будет построена своя поликлиника, сообщил сегодня на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор Дмитрий Миронов. По словам главы региона, к нему регулярно поступают жалобы от жителей поселка Красный Бор на доступность и качество медицинского обслуживания.

«На территории работает ФАП, в 2019 году его здание и помещения были отремонтированы, площадь увеличена. Несмотря на это, перечень услуг ограничен, чтобы получить консультацию узких специалистов, жителям Красного Бора приходится ехать на другой конец города. Уже сейчас в ФАПе обслуживаются 14 тыс. человек, к 2025 году к ним прибавится до 18 тыс. новых жителей территории. В поселке Красный Бор однозначно должна появиться полноценная поликлиника. Начинать работу в этом направлении нужно прямо сейчас»,— написал господин Миронов.

Губернатор сообщил, что он поручил главе Ярославского района Николаю Золотникову подобрать земельный участок для строительства поликлиники. Заместителю председателя регионального правительства Анатолию Гулину и областному департаменту здравоохранения и формации поручено заняться подготовкой медико-технического задания и консультационным сопровождением строительства поликлиники.

Глава региона сообщил, что он попросил депутата Госдумы от Ярославской области Андрея Коваленко организовать общественный контроль за ходом подготовки и процессом строительства поликлиники.

Антон Антонов