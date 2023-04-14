Обвиняемого по делу о пожаре в кемеровском приюте инспектора МЧС отпустили под домашний арест

Заводский суд Кемерова сегодня отказал следствию в продлении срока содержания под стражей госинспектора по пожарному надзору кузбасского управления МЧС Романа Плета, фигуранта уголовного дела о пожаре в приюте в декабре 2022 года, в котором погибли 23 человека. Об этом «Ъ» рассказала адвокат Ирина Кривопалова, добавив, что из СИЗО, где он находился с 29 декабря 2022 года, Романа Плета перевели под домашний арест. По сведениям «Ъ» расследование находится в завершающей стадии, Роман Плет, которому вменятся в вину халатность (ст. 293 УК РФ), и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Этот же суд рассматривает по существу уголовное дело в отношении владельца приюта Андрея Смирнова. Следствие считает, что в учреждении, открыто им еще в 2019 году, не соблюдались правила пожарной безопасности. В первый день слушаний Андрей Смирнов, которому грозит до десяти лет лишения свободы, полностью признал вину.

24 декабря 2022 года ночью из-за короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В это время в помещении находилось 28 постояльцев. 23 из них погибли, 5 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

СКР возбудил два уголовных дела. Одно — по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших большие человеческие жертвы) — в отношении Андрея Смирнова, второе — против госинспектора по пожарному надзору Романа Плета. Ему инкриминировали халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ, наказание — до семи лет лишения свободы): следствие считает, что он не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности приюта.

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Илья Николаев