Ростовские виноделы подали в суд на Ольгу Бузову из-за отказа быть лицом бренда

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» к Ольге Бузовой и ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» о взыскании свыше €1 млн за убытки, которая компания понесла из-за отзыва согласия об использовании изображения и имени популярной российской телеведущей и певицы. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Бузова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ольга Бузова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее ростовская фирма «Глобал Вайн дистрибьюшен» (Global Wine Distribution, GWD) заключила лицензионный договор об использовании товарного знака «Buzwine», по которому ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» (учредители Татьяна Стрельникова и топ-менеджер Ольги Бузовой Арам Арчер (Ананян) обязалось продвигать алкогольную продукцию, используя образ поп-дивы. Однако в апреле 2020 года GWD получило уведомление от госпожи Бузовой об отзыве данного согласия.

В своем заявлении истец указывает, что после этого компания была вынуждена утилизировать продукцию, а за невыполнение условий о закупке объема продукции Ленинским районным судом Ростова-на-Дону в пользу «Чирс Бэвэридж Дистрибьюшен ГмбХ» (Cheers Beverage Distribution GmbH) был взыскан штраф.

Теперь GWD просит суд взыскать с ответчиков в счет понесенных убытков в размере €1 млн 150 тыс. по курсу Центробанка на день исполнения решения, а также расходы по утилизации продукции в размере свыше 1,5 млн руб.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург