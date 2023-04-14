Сезон фонтанов в Краснодаре открывается 24 апреля

Сезон фонтанов в городе стартует 24 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«К предстоящему старту сезона все готово. Специалисты проверили насосное оборудование, оценили работоспособность светильников, форсунок, инженерных коммуникаций. У светомузыкальных фонтанов настроили звуковое оборудование. Сделали все, чтобы обеспечить бесперебойную работу фонтанов до завершения сезона»,— подчеркнул директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

14 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов начнут работу. Так, они будут работать в будние дни с понедельника по четверг — с 10:00 до 22:00 часов. В пятницу, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00 часов.

В понедельник, 24 апреля, начнут работать следующие фонтаны:

самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан на Главной городской площади (ул. Красная, 122);

фонтан на Казачьей площади перед Законодательным собранием Краснодарского края (ул. Красная, 3);

фонтанный комплекс у бывшего кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (ул. Красная, 169/10);

фонтан в сквере им. маршала Г. К. Жукова;

фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги на пересечении улиц Красной и Гимназической;

фонтан у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки на пересечении улиц Красной и им. Бабушкина;

фонтан на территории сквера «Дружба народов» (ул. им. Орджоникидзе, 24);

фонтан в сквере «Фестивальный» на пересечении улиц им. Атарбекова и им. Тургенева;

фонтан на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне;

фонтан в сквере им. Л. Г. Гатова возле Дворца искусств КМТО «Премьера» (ул. им. Стасова, 175);

фонтан в парке «Чистяковская роща» (ул. Колхозная, 86);

фонтан в парке «Городской сад» (ул. Постовая, 34);

фонтан в парке им. 30-летия Победы (ул. Береговая, 146).

Екатерина Мухамедова