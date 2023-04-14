Суд арестовал 24 подозреваемых по делу ОПС полицейских из Ростова

Ессентукский городской суд удовлетворил 24 ходатайства ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу об избрании меры пресечения для гражданских лиц и полицейских из Ростовской области, подозреваемых в организации преступного сообщества и получении взяток (ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ). «В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного расследования. В отношении 1 лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»,— сообщают в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что 24 человек, включая сотрудников ГУ МВД по Ростовской области, подозревают в получении взяток от предпринимателей, осуществляющих торговлю на потребительском рынке.

По версии правоохранителей, бывший замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко организовал из своих подчиненных группу, которая на регулярной основе собирала с торговцев от 3 тыс. до 50 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности. В число фигурантов также входят начальник отдела полиции №8 УМВД России по Ростову-на-Дону Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин и Сергей Сунгуртян.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Ростовских полицейских объединяют в сообщество».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону