«Тренеры будут предлагать свои услуги, не обращая внимания на реестры и правила»

Деятельность онлайн-тренеров, которые продают курсы в интернете, предложили лицензировать. Инициатива, разработанная Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей и направленная на борьбу с инфоцыганством и мошенничеством, уже поступила в правительство. Предлагается также создать федеральный реестр недобросовестных организаторов онлайн-уроков и определить орган власти, который будет контролировать их работу. Инициативу для «Ъ-Кубань» прокомментировал коуч и психолог Филипп Рыжук.



Филипп Рыжук

Фото: предоставлено автором

«Власти России предложили урегулировать эту сферу, чтобы защитить граждан от недобросовестных онлайн-коучей и инфоцыганства, и в этом есть смысл. Однако лицензирование работы онлайн-тренеров может иметь и негативные последствия.

Во-первых, лицензирование может привести к более сложной и трудозатратной процедуре создания онлайн-курсов. Это может стать серьезным препятствием для многих талантливых тренеров, которые могут предложить полезные и качественные курсы, но не обладают ресурсами для получения лицензии.

Кроме того, лицензирование вряд ли гарантирует высокое качество предлагаемых курсов, так как оценка качества знаний и опыта специалиста может быть сложным процессом. Вместо того чтобы строго регулировать доступ к рынку онлайн-курсов, мне кажется более правильным сосредоточиться на создании стандартов качества и предоставлении информации о надежных и проверенных тренерах.

Немаловажно и то, что лицензирование может ограничить инновации и творчество в сфере онлайн-образования. Многие успешные тренеры и коучи начинали свою деятельность без формального образования или опыта в данной сфере, однако смогли предложить свежий и нестандартный подход к обучению. Ошибочное внесение его имени в реестр недобросовестных онлайн-коучей может быть ударом по репутации.

Также введение лицензирования и ведение реестра может привести к уменьшению доступа людей к разнообразным источникам информации и знаний. Вместо того чтобы запрещать или ограничивать деятельность онлайн-тренеров, можно предложить пользователям больше возможностей для проверки качества курсов и отзывов других студентов перед тем, как определиться с выбором. Можно сосредоточиться на том, чтобы развивать платформы, аналогичные проекту "Открытое образование".

Регулирование и контроль деятельности онлайн-тренеров может стать сложно исполнимой задачей. Многие тренеры уже сейчас находятся за пределами страны и будут предлагать свои услуги, не обращая внимания на местные реестры и правила лицензирования.

И наконец, лицензирование может стать инструментом для ограничения свободы слова и творческого самовыражения. Например, тренеры, чьи идеи не соответствуют установленным и общепринятым нормам, могут столкнуться с риском попадания в реестр "недобросовестных" и с проблемами при получении лицензии.

Несмотря на то что намерение лицензирование работы онлайн-тренеров исходит из благих побуждений, оно может привести к ряду нежелательных последствий».

Читайте нас в Telegram