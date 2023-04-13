«Маленькому принцу» вернули сцену

Воронежский театр кукол «Шут» имени Валерия Вольховского представил еще один восстановленный спектакль знаменитого режиссера. Новатор кукольного театра поставил «Маленького принца» 35 лет назад, и спектакль долго держался в репертуаре, но последние пять лет не игрался. «Маленького принца» восстановили к 85-летию Валерия Вольховского. Корреспондент «Ъ-Черноземье» Александр Прытков удивился сочетанию метафоричности и публицистичности постановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Маслов Фото: Алексей Маслов

Носящий имя известного новатора кукольного театра Валерия Вольховского воронежский «Шут» в начале апреля представил второй восстановленный спектакль режиссера. В прошлом году на сцену вернулась «Легенда о добром сердце» 1989 года. Сейчас в афише снова оказался спектакль 1988 года «Маленький принц» по одноименной сказке и другим произведениям Антуана де Сент-Экзюпери.

Эту постановку решили восстановить к 85-летию умершего в 2003 году режиссера. Перерыв у «Маленького принца» был небольшой. Спектакль вообще не игрался последние пять лет, а до этого еще периодически показывался, но — по техническим причинам — редко. Восстановить его было довольно просто: вводить новых исполнителей почти не пришлось, большинство актеров еще помнили его, а в помощь им была сохранившаяся видеозапись. Впрочем, полностью воссоздать постановку не удалось. По словам главного художника театра Елены Луценко, изначально сцена была декорирована погнутыми и рваными листами железа, символизирующими обшивку упавшего самолета.

Фото: Алексей Маслов

Теперь вместо этого небольшое полностью черное пространство с минимумом декораций — столик, колодец, фонарь. На сцене пять затянутых в черную кожу актеров. Один из них играет летчика (в разных составах Владимир Руднев и Эдуард Кокарев) и эпизодические роли, остальные водят кукол — Маленького принца (Софья Иголкина), Лиса (Михаил Каданин), Змея (Владислав Ефанов) и Розу (в разных составах Анна Лужецкая и Юлия Скворцова). У некоторых сценического времени немного, и большую часть они тихонько сидят по углам. Периодически в глубине сцены появляются еще два актера в белом — поначалу кажется, что они танцуют на видео, но на самом деле они скрыты за полупрозрачной тканью, и это оригинальное решение Валерия Вольховского.

Сами куклы не имеют никакого сходства с хрестоматийными изображениями «Маленького принца». Они белые с большими темными провалами на месте глаз. Выглядят куклы жутковато и в черном мире спектакля кажутся призраками — впрочем, и саму сказку можно прочесть как предсмертную агонию потерпевшего крушение в Сахаре летчика. Внеземной атмосферы добавляет электронная музыка, отсылающая к фильмам о космосе.

Фото: Алексей Маслов

Спектакль следует основным сюжетным вехам. Главный герой встречает Маленького принца, тот рассказывает ему о своих приключениях сначала на своем астероиде, потом о путешествиях на другие планеты, потом о встрече на Земле с Лисом (не обходится, конечно, и без знаменитого «Мы в ответе за тех, кого приручили»). В финале принц покидает Землю после укуса Змея.

Валерий Вольховский органично вплетает сюда и другие произведения писателя — из уст летчика звучат монологи о воде и пшенице из «Планеты людей» и «Ночного полета». Эти эпизоды максимально публицистичны. Актер произносит их, обращаясь прямо в зал. Несколько таких важных мыслей он озвучивает и из «Маленького принца». Три десятка лет назад такой подход, возможно, будоражил публику, сейчас эти назидания могут слегка утомить. Хотя и нельзя не отметить важность высказываний, касающихся в первую очередь экологии. И уж точно совсем иначе звучит сегодня монолог о войне.

Фото: Алексей Маслов

Сам Валерий Вольховский назвал спектакль философской притчей. О летчике режиссер писал, что тот «потерпел нравственную катастрофу в жизни»: «Он был Деловым Человеком, Фонарщиком, Пьяницей и даже Королем, но прошел мимо Лиса (дружбы), Розы (любви)… Это исповедь-притча о смысле жизни, ее непреходящих ценностях. О том, что необходимо “найти себя в себе самом и не терять из виду”».

Режиссер ставил этот спектакль исключительно для взрослых. Однако еще при его жизни на постановку начали водить школьные классы, хотя Валерий Вольховский был категорически против этого. Сейчас возрастная маркировка «Маленького принца» — 10+. Как сказала Елена Луценко, времена меняются.