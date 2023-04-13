Игоря Левитина приняли в бассейне и на татами

Сразу два знаковых спортивных объекта открылись в Екатеринбурге — Дворец водных видов спорта (ДВВС) в Новокольцовском и Дворец дзюдо в Академическом. На их открытие прилетели помощник президента России Игорь Левитин и заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. За тем, как высокопоставленные гости восхищались уральскими дворцами, наблюдали Мария Шараева и Николай Яблонский.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трибунах Дворца водных видов спорта могут разместиться более 5 тыс. человек

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На трибунах Дворца водных видов спорта могут разместиться более 5 тыс. человек

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге открыли спортивные объекты, которые строились к проведению всемирной Универсиады-2023. После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине эти международные спортивные соревнования в Екатеринбурге были отменены. Их заменит Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие представители дружественных России стран. Он пройдет с 19 по 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное открытие Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торжественное открытие Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На открытие спортивных объектов приехали помощник президента России Игорь Левитин и заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. В сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Алексея Орлова сначала они поехали в Новокольцовский район, где построен Дворец водных видов спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное открытие Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торжественное открытие Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Строительство ДВВС началось в 2020 году. Его общая площадь составила около 60 тыс. кв.м, площадь зеркала воды всех бассейнов — 3,4 тыс. кв.м. Всего на территории комплекса четыре бассейна: для прыжков в воду, демонстрационный, тренировочный и детский. На трибунах могут разместиться более 5 тыс. человек. В дальнейшем комплекс будут использовать для развития инфраструктуры Уральского федерального университета (УрФУ). Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составила 10 млрд руб.

Делегация обошла спортивный объект, оценила оборудование комплекса. После чего состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали выдающиеся спортсмены Свердловской области, в том числе биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин. На открытии выступили юные синхронистки и областная сборная по плаванию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное открытие Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. Помощник президента РФ Игорь Левитин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торжественное открытие Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. Помощник президента РФ Игорь Левитин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это не только объект Свердловской области, но и достояние всей России. Место выбрано очень удачно, потому что по логистике проезда и проживания можно проводить соревнования любого уровня. Спортивный фестиваль студенческого спорта, который мы все ждем, покажет, что Россия может строить подобные объекты и эксплуатировать их»,— отметил господин Левитин.

Губернатор Куйвашев пообещал, что после проведения университетских соревнований Дворец будет доступен всем желающим. «Будет разработана система бесплатного доступа для детей и платного доступа для всех остальных»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие Дворца дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Открытие Дворца дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Затем делегация переехала в Академический район на открытие Дворца дзюдо. Его строительство началось тоже в 2020 году. Ежедневно здесь могут заниматься более 1 тыс. человек. Площадь объекта— около 17 тыс. кв. метров. Основной зал рассчитан на четыре татами, есть тренировочный зал, раздевалки, кафе, медчасть, пресс-центр и другие помещения. На трибунах — более 1,8 тыс. мест. У Дворца дзюдо имеются открытые спортплощадки и вместительная парковка для 230 машин и 10 автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие Дворца дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Открытие Дворца дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Гости обошли помещения нового спортивного комплекса и посмотрели показательные выступления победителей первенства Европы по дзюдо КАТА. «Поздравляю любителей дзюдо и самбо с таким прекрасным подарком в честь 300-летия Екатеринбурга. Я желаю всем участникам соревнований, которые будут проходить в этом чудесном дворце, только побед»,— сказал Игорь Левитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие Дворца дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Открытие Дворца дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов позже анонсировал в telegram-канале строительство в районе РТИ Центра настольного тенниса общей площадью 5 тыс. кв. метров — с большим залом минимум на 40 столов, с трибунами.

«Будем обращаться к губернатору с просьбой о софинансировании строительства. Уже есть предварительные договоренности с частными инвесторами»,— написал он.

По данным «Ъ-Урал», участок планирует передать мэрии уральская компания Prinzip. «Отдаем землю городу, чтобы там появился спортивный объект — в основном, академия тенниса»,— рассказал «Ъ-Урал» глава компании Геннадий Черных. По его словам, также там будет работать школа бокса, где дети смогут заниматься бесплатно.

Игорь Левитин в конце визита обсудил с Евгением Куйвашевым использование наследия международных спортивных мероприятий. Как сообщили в областном департаменте информационной политики, речь шла о временном софинансировании затрат на эксплуатацию Дворца водных видов спорта из федерального и областного бюджетов.

Мария Шараева, Николай Яблонский