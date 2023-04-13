Путин обсудил с Мутко перспективы льгот на покупку вторичного жилья

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко. Господин Мутко рассказал главе государства об обстановке в жилищной сфере и описал перспективы развития компании. Детали опубликовала пресс-служба Кремля. Также они обсудили возможное предоставление льгот для покупки жилья на вторичном рынке.

Виталий Мутко рассказал, что «вторичный рынок более предпочтительный», потому такое жилье дешевле. По мнению президента, льготы для вторичного рынка могут стимулировать строительную отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Виталий Мутко во время рабочей встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Виталий Мутко во время рабочей встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Мутко, за последний год «Дом.РФ» была реорганизована до компании «полного цикла». Среди ее компетенций: вовлечение земли в оборот, привлечение инвестиций, поддержка ипотеки, инфраструктурные проекты, поддержка и выпуск облигаций. Активы компании руководство оценивает приблизительно в 3 трлн руб., 1,5 трлн из которых запущены в экономику.

Тем не менее ключевым направлением работы «Дом.РФ», отмечает Виталий Мутко, остается «социальное направление», в частности поддержка спроса на жилплощадь через ипотеку.

«В прошлом году, несмотря на сложности, 46% выданных ипотечных кредитов были с господдержкой. И уже из 10 (единиц.—"Ъ") приобретаемого жилья на первичном рынке 8 покупается с ипотекой, с господдержкой»,— отметил господин Мутко.

В части поддержки спроса руководитель «Дом.РФ» также высоко оценил эффективность программ семейной ипотеки. Однако, по мнению Виталия Мутко, существующая структура строящегося жилья в России «не соответствует структуре» российских семей.

«Если взять семью из двух и более детей, то это где-то уже под 50%. А мы строим 53% — однокомнатные. Конечно, здесь мы предлагаем правительству посмотреть на меры стимулирования приобретения квартир большего размера»,— указал глава «Дом.РФ».

В том же контексте господин Мутко оценил развитие рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). За минувший год, уточнил он, количество ипотеки, выданной под такой тип жилья, выросло в три раза. Сейчас с привлечением ипотеки строится каждый десятый дом. В «Дом.РФ» считают, что статистику можно улучшить пятикратно.

«Распространить счета эскроу на застройщиков, на подрядчиков, дать возможность проектное финансирование сюда распространить, стандартизировать это. Мы очень серьезно этим занимаемся. Создали цифровой суперсервис, который позволяет гражданину выбрать ипотеку и земельный участок. Вижу здесь очень большую перспективу на индивидуальное жилье»,— подчеркнул Виталий Мутко.

Глава государства, в свою очередь, поинтересовался, видит ли руководитель «Дом.РФ» перспективы в создании условий для льготного приобретения жилья на вторичном рынке. «Люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли»,— отметил президент. В ответ господин Мутко сообщил, что «цены на вторичном рынке меньше, чем на первичном», потому такой способ приобретения жилья и без господдержки остается «более предпочтительным» для населения.

«Все равно это (господдержка спроса на "вторичке".—"Ъ") будет подталкивать строительство»,— констатировал президент.

Относительно инфраструктурных облигаций Виталий Мутко сообщил, что «Дом.РФ» сейчас реализует 25 проектов на 115 млрд, при этом в портфеле остаются еще около 50 таких заявок на 300 млрд. Оправдывает себя и механизм проектного финансирования.

«Сегодня в стройке находятся 98 млн квадратных метров, 90% строится по проектному финансированию с эскроу-счетами. По сути дела, я сказал бы, уже зрелый рынок, конкурентная среда между банками. Представьте, сейчас 12 трлн руб. — это открытые проекты, лимиты финансирования. 4,7 трлн уже выбрано, находится в стройке, и средняя ставка — 3,4%»,— отметил глава «Дом.РФ».

Григорий Лейба