Технологичный телятник построили в Гагинском районе за 30 млн рублей

Производитель молока СПК «Березники» построил высокотехнологичный телятник на 250 голов в Гагинском районе Нижегородской области. Объем инвестиций составил 30 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новый телятник построен взамен старого. В нем полностью автоматизированы процессы кормления животных и уборки помещений, рассказал председатель «Березников» Владимир Уваров.

В Нижегородской области сельскохозяйственным предприятиям могут компенсировать из бюджета до 50% трат на строительство ферм. На эти цели в 2023 году запланировано 500 млн руб. В прошлом году объем финансирования составил 391 млн руб.: были построены восемь животноводческих комплексов и еще семь реконструированы.

Анастасия Еремина