Тверицкий бор в Ярославле останется в списках на благоустройство

Координационный совет жителей Заволжского района поддержал сохранение Тверицкого бора в списке территорий, где может пройти благоустройство на средства Минстроя РФ. Решение принято на заседании корсовета вечером 12 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тверицкий бор

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Тверицкий бор

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

15 апреля должно начаться онлайн-голосование по выбору территорий, которые будут благоустраиваться в 2024 году. В списках по Ярославлю выбрано 9 общественных пространств, в том числе территория Тверицкого бора в Заволжском районе. Мэр Ярославля Артем Молчанов инициировал отдельное обсуждение именно этого проекта.

«15 апреля начинается голосование. СМИ начинают говорить: мэр предложил Тверицкий бор, руки прочь от Тверицкого бора. Во-первых, не я предложил, но руки прочь. Давайте решим тогда, мы оставляем территорию и будем проводить работы по благоустройству или ничего не надо делать»,— выступил на заседании корсовета Артем Молчанов.

При обсуждении выяснилось, что в течение трех недель может быть подготовлен предпроект по благоустройству бора.

«Максимальное сохранение природной среды, максимально заложить санпрочистку, вырубку упавших деревьев. И дальнейшее уже благоустройство дорожек»,— пояснил глава Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов.

Отдельное ограничение связано с тем, что заволжский парк является памятником природы. «Там не все «хотелки» жителей можно реализовать. Прошлый раз, 7 лет назад, мы согласовывали 2-3 года, чтобы сделать дорожки и светильники поставить»,— пояснил депутат муниципалитета Ярославля Сергей Смоленский. Собирать предложения в 2023 году будет департамент градостроительства мэрии.

«У горожан есть различное видение территории. Кто-то видит эту территорию в том виде, в котором она есть. И это сообщество оно значительное. Кто-то хотел бы остаться в чистой обуви, под дождем пройдясь. И коляску прокатить, да. Градостроительство — очень конфликтная отрасль. Кому-то нравится собор Парижской Богоматери, а кто-то на этом месте когда-то козу пас. И считает, что понастроили тут, и китайцы ездят и все фотографируют. Нужен баланс»,— считает главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

В целом корсовет поддержал необходимость благоустройства Тверицкого бора. Мэр Ярославля также считает, что хотя бы минимальный набор работ должен быть выполнен.

«Благоустройство дорожек, скамеек, зон отдыха, малые архитектурные формы для семейного и детского отдыха, освещение, которое сделает территорию благоустроенной и безопасной, организация входных групп. Даже этот набор мероприятий является стандартом хорошего и безопасного семейного отдыха. Это предложение большинство жителей поддерживают»,— пояснил Артем Молчанов в интервью «Ъ-Ярославль»

Андрей Иванов