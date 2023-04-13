РБК: швейцарские банки пообещали закрывать счета российских клиентов, если они платят налоги в России

Некоторые банки Швейцарии начали следить за движением средств на счетах российских клиентов. Банки анонсировали закрытие счетов тем клиентам, которые платят налоги в российский бюджет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух адвокатов и один источник в банковском секторе Швейцарии.

Как сообщил РБК управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов, с подобной ситуацией начали сталкиваться клиенты швейцарских UBS и Сredit Suisse около месяца назад. По его словам, в его бюро обратились около 10 человек, которых неофициально предупредили о возможных закрытиях счетов, если они не перестанут быть владельцами российских компаний и платить налоги в стране. Господин Кудинов отметил, что действия банков носят выборочный характер, банки не предприняли каких-либо официальных действий после подобных звонков. Еще один адвокат из Швейцарии заявил РБК, что у него есть клиенты, счета которых уже закрыли из-за уплаты налогов в российский бюджет.

Источник издания в банковском секторе Швейцарии также подтвердил, что такое предупреждение российским клиентам мог отправить UBS. По словам Романа Кудинова, банки объяснили предупреждение тем, что клиенты платят налоги стране, которая дестабилизирует ситуацию на Украине. Господин Кудинов заявил, что банки могут прибегать к таким мерам из-за давления властей, которые ранее заговорили об ужесточении контроля за исполнением санкций против России.

По данным местной банковской ассоциации, в Швейцарии может находиться 150-200 млрд швейцарских франков, которые принадлежат россиянам. Опрошенные РБК эксперты отметили, что ранее другие страны отмечали, что Швейцария заморозила относительно мало российских активов. Власти сообщали, что по состоянию на 25 ноября 2022 года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,5 млрд франков.

Олеся Павленко