Неквалифицированным инвесторам может стать доступно больше выпусков облигаций без тестирования. Участники рынка приветствуют расширение инвестиционных возможностей граждан. Однако новшество содержит в себе и ряд рисков, в частности, принудительной ликвидации позиций при падении рейтинга эмитента ниже А–.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Банк России собирается обсудить с профучастниками рынка ценных бумаг и экспертами новые возможности для диверсификации портфелей неквалифицированных инвесторов, рассказал “Ъ” представитель регулятора. В частности, ЦБ предлагает смягчить требования по уровню инвестиционного рейтинга облигаций российских эмитентов, которые приобретаются без тестирования, снизив его с ААА до уровня A. «Наш анализ показывает, что вероятность дефолта эмитента с рейтингом А изменяется незначительно по сравнению с ААА, но при этом количество доступных инвестору качественных облигаций российских эмитентов существенно возрастает»,— заявили в ЦБ.

Рейтинг выпускам облигаций и эмитентам присваивают агентства (АКРА, «Эксперт РА», НКР, НРА). Он отражает способность эмитента выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Уровень ААА — это наивысший уровень кредитоспособности, А — умеренно высокий.

Все ОФЗ имеют наивысший рейтинг кредитоспособности, хотя формально кредитного рейтинга у государства нет. Также его имеют Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО. Среди корпоративных эмитентов наивысший рейтинг имеют Сбербанк, «Роснефть», «Газпром», РЖД, ВТБ, «Норильский никель» и ряд других. По оценке младшего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаила Никонова, на них приходится значительная часть долгового рынка — 18 трлн руб. ОФЗ, более 11 трлн руб. корпоративных и около 200 млрд руб. субфедеральных облигаций. При этом расширение доступных по рейтингу бумаг для неквалифицированных инвесторов по объему будет небольшим — 4,2 трлн руб. по корпоративным и 428 млрд руб. по региональным бондам, оценивает эксперт.

Вместе с тем по количеству выпусков (а также эмитентов и отраслей) расширение будет более значительным. В настоящий момент на рынке представлены около 500 выпусков облигаций с рейтингом ААА (без учета структурных облигаций), а расширение до уровня А увеличит количество доступных к покупке до 1,1 тыс. выпусков, оценивает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега. Число доступных эмитентов увеличится с четырех десятков до 150, указывает эксперт. В их число попадают Газпромбанк, Альфа-банк, РСХБ, ПСБ, АФК «Система» и другие.

Выигрывают инвесторы по величине ставки. В частности, доходности облигаций с рейтингом AAA составляют 7,5–9% годовых, тогда как с рейтингом AA — 8,5–11% годовых, а с рейтингом A — 9,5–13% годовых. При этом, согласно данным матрицы дефолтов от «Эксперт РА», вероятность неисполнения обязательств эмитента с рейтингом АА на горизонте одного года составляет 0,23%, а с рейтингом А — 0,75%, на горизонте двух лет — 0,57% и 1,95% соответственно.

Опрошенные “Ъ” участники рынка позитивно оценивают инициативу ЦБ. Профсообщество неоднократно обращало внимание на то, что рейтинг ААА сильно завышен, отмечает заместитель гендиректора «Открытие Инвестиции» Андрей Салащенко. Предложение Банка России в значительной степени позволит расширить инвестиционные стратегии для неквалифицированных инвесторов и поможет им снизить риски волатильности портфелей за счет более широкой диверсификации, считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Однако нововведение несет в себе и ряд рисков, предупреждают собеседники “Ъ”. Эмитентов с рейтингом А необходимо анализировать гораздо тщательнее, чем с ААА, отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. По его словам, в условиях санкционного давления на бизнес, а также нераскрытия отдельными компаниями отчетности неквалифицированным инвесторам может быть довольно сложно оперативно оценить долговую нагрузку и платежеспособность эмитента. А падение рейтинга эмитента ниже А– может привести к принудительной ликвидации позиций инвестора, отмечает эксперт.

Ксения Куликова