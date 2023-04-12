Ильмар Альмухаметов назначен ректором Уфимского государственного института искусств

Как стало известно «Ъ-Уфа», исполняющим обязанности ректора Уфимского государственного института искусств (УГИИ) назначен Ильмар Альмухаметов. Ранее вуз с 2013 года возглавляла Амина Асфандьярова. В ближайшее время Минкульт России должен объявить дату выборов ректора УГИИ.

Ильмар Альмухаметов — театральный режиссер и постановщик. В январе 2011 года был назначен директором башкирского театра кукол, а в конце декабря 2015 года — гендиректором Башкирского государственного театра оперы и балета.

Новым руководителем БГТОиБ стал Александр Алексеев. С 2022 года господин Алексеев был музыкальным руководителем театра.

Булат Баширов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте