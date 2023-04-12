БСК и «Газпром нефтехим Салават» подписали соглашения по снижению выбросов

На экологическом форуме в Уфе министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор, правительство Башкирии, ООО «Газпром нефтехим Салават» и АО «Башкирская содовая компания» подписали соглашения о взаимодействии при проведении мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Стерлитамаке и Салавате, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Подписи под соглашениями поставили премьер-министр республики Андрей Назаров, первый заместитель Минприроды РФ Константин Цыганов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, гендиректор БСК Эдуард Давыдов и исполнительный директор ООО «РГД переработка Салават» (управляющая организация ООО «Газпром нефтехим») Леонид Алехин.

В рамках соглашений запланированы мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ, установка систем автоматического контроля до 2025 года и развитие системы мониторинга качества воздуха.

В марте Константин Цыганов, выступая на брифинге по экологической тематике, назвал основным загрязнителем воздуха в Стерлитамаке БСК, а в Салавате – «Газпром нефтехим Салават». Посты Росгидромета, по его словам, фиксируют в отдельных случаях превышение предельной допустимой концентрации выбросов в воздух веществ, которые вызывают сухость в горле и кашель.

Венера Хисамова

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