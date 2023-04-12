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Коммерсантъ FM
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Власти назвали фейком информацию о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом

Глава города Богданович в Свердловской области Олег Нейфельд не подтвердил информацию о падении неопознанного объекта. По его словам, на предполагаемом месте падения ничего не нашли.

«Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос»,— написал госпдин Нейфельд во «ВКонтакте».

В мэрии и в региональном МЧС также сообщили «РИА Новости», что данных о падении летающих объектов в регионе не поступало.

В ночь на 12 апреля в соцсетях появились видео, на котором было запечатлено падение в Богдановиче похожего на метеорит объекта. Один из роликов был снят на видеорегистратор автомобиля, после падения был слышен звук, похожий на взрыв. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», ролики с «падением метеорита» являются частью «вирусной кампании» в честь Дня космонавтики.

Лаура Кеффер

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