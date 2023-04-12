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Коммерсантъ FM
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В Приморье брата главы комиссии по регламенту Госдумы задержали по подозрению в мошенничестве

Следственное управление СКР по Приморью возбудило уголовное дело в отношении директора Дальневосточного научно-исследовательского института по строительству (ДальНИИС) ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Олега Пинского. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Господина Пинского задержали.

По версии следствия, Олег Пинский путем махинации с документами вместе с другими лицами в 2021 году зарегистрировали право собственности на объект недвижимости во Владивостоке. В результате муниципалитету был «причинен ущерб на сумму более 2,2 млн руб».

Кроме того, полагают следователи, в период времени с мая 2022 по март 2023 года Олег Пинский вышел за пределы полномочий и без взимания арендной платы предоставил в здании своего института помещение «для осуществления предпринимательской деятельности» компании, занимающейся кадастровыми услугами. Таким образом, были нарушены интересы ДальНИИС.

«Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения»,— говорится в сообщении следствия.

В СКР по Приморью уточнили, что преступления были раскрыты в рамках расследования уголовного дела о махинациях с недвижимостью во Владивостоке. Напомним, ранее по этому делу было задержано двенадцать человек — восемь должностных лиц и четыре гражданских лица. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников регионального управления Росреестра, филиала ППК «Роскадастр» по Приморскому краю, краевого учреждения «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», а также граждан предоставляющих юридические услуги. Их подозревают в совершений преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«По версии следствия, в разные периоды времени с 2018 по 2022 год фигуранты изготовляли подложные документы, вносили их в краевой архив "Управления землями и имуществом", где происходила замена подлинных документов на подложные. На основании подложных документов регистрировались объекты капитального строительства и земельные участки»,— сказано в сообщении. По версии следствия, за махинации с землей чиновникам передавались взятки в размере от 200 тыс. до 1,2 млн руб. Общая сумма взяток не уточняется.

Олег Пинский — брат депутата Госдумы, единоросса Виктора Пинского, возглавляющего комиссию по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты парламента.

Алексей Чернышев, Владивосток

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