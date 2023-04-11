Лесозаготовителей оставили без леса

Арбитражный суд Кубани расторг договоры об аренде лесных участков, заключенные региональным минприроды с производственно-деревообрабатывающим комплексом «Апшеронск» в рамках реализации приоритетного инвестпроекта. Основанием для претензий к предприятию стало невыполнение им взятых на себя обязательств по освоению лесов. На самом предприятии заявили, что неоднократные иски кубанских властей о прекращении аренды этих лесных участков стали одной из причин приостановки производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апшеронский ПДК обязан вернуть краю участки лесного фонда в Апшеронском, Туапсинском, Белореченском, Северском и Мостовском районах, а также в Горячем Ключе

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Апшеронский ПДК обязан вернуть краю участки лесного фонда в Апшеронском, Туапсинском, Белореченском, Северском и Мостовском районах, а также в Горячем Ключе

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края расторг четыре договора об аренде лесных участков, заключенных министерством природных ресурсов Кубани с производственно-деревообрабатывающим комплексом (ПДК) «Апшеронск». Договоры были заключены в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта. Решением суда Апшеронский ПДК обязан передать лесные участки властям, сообщается в арбитражной картотеке.

Как пояснили «Ъ-Кубань» в региональном минприроды, претензии к предприятию возникли из-за нарушения ПДК условий соглашения об объемах использования леса и сроках его освоения, а также о мероприятиях по лесовосстановлению, уходу за лесом, противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятиях. Кроме того, по версии истца, Апшеронский ПДК так и не вышел на проектную мощность по производству продукции.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс "Апшеронск"» зарегистрировано в 2000 году. В 2022 году ПДК показал убыток в размере 265,7 млн руб. Основной вид деятельности предприятия — производство пиломатериалов, а также железнодорожных и трамвайных шпал из древесины. По данным ПДК, его проектная мощность составляет 300 тыс. куб. м древесины в год, число сотрудников — около 700 человек.

Договоры между Апшеронским ПДК и кубанским минприроды были заключены в 2009 и 2014 году после утверждения министерством заявки предприятия на реализацию инвестпроекта по реконструкции и развитию комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, а также столярных и мебельных изделий из МДФ. Минпромторг России внес этот инвестпроект в перечень приоритетных.

Как следует из данных, размещенных на официальном сайте Апшеронского ПДК, речь идет об участках лесного фонда в Апшеронском, Туапсинском, Белореченском, Северском и Мостовском районах, а также в Горячем Ключе. Их общая площадь — 312,3 тыс. га, расчетная лесосека — 310 тыс. куб. м древесины в год. Договоры были заключены на 49 лет по льготной арендной ставке. О размере арендной платы по вышеуказанным договорам в судебном решении не говорится. В минприроды и на Апшеронском ПДК также не стали комментировать финансовую сторону соглашения.

В случае невозврата Апшеронским ПДК земель в установленные сроки с него будет взыскиваться неустойка в размере 30 тыс. руб. ежесуточно до полного исполнения решения суда.

На сайте ПДК сообщается, что на арендуемых участках предприятием организованы подразделения, занимающиеся выполнением комплекса лесохозяйственных, противопожарных и лесозаготовительных работ. По информации предприятия, с началом аренды этих лесных участков численность его работников, находящихся в лесу и отвечающих за сохранность и восстановление леса, увеличилась в разы (до 158 обходчиков, мастеров лесовосстановления и пр.).

При первоначальном рассмотрении кубанский арбитраж и апелляционный суд установили, что предприятие выполняет взятые на себя обязательства по воспроизводству лесов не в полном объеме, однако посчитали эти нарушения несущественными для расторжения договоров об аренде и отказали министерству. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на стадии кассации предписал Арбитражному суду Краснодарского края перепроверить основания расторжения договора по инициативе арендодателя, оценить в этом свете доводы министерства о допущенных ПДК нарушениях, а также перепроверить, являются ли выявленные нарушения несущественными.

Выполнив предписания вышестоящего суда, кубанский арбитраж принял по делу новое решение, которым иск ведомства удовлетворил. В настоящее время опубликована только резолютивная часть судебного акта. Кроме расторжения договоров об аренде в ней говорится, что в случае невозврата Апшеронским ПДК в установленные сроки лесных земель с него подлежит к взысканию судебная неустойка в размере 30 тыс. руб. ежесуточно до полного исполнения.

В Апшеронском ПДК «Ъ-Кубань» сообщили, что планируют обжаловать судебный акт. «С 2019 года минприроды регулярно обращается в суд с требованиями о расторжении договоров об аренде лесных участков. При этом ведомство не принимает решение о завершении инвестпроекта. Эти обстоятельства явились одной из причин приостановки работы комплекса»,— рассказали на предприятии.

Член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Надежда Швачко, изучившая материалы дела, констатирует, что нарушение обязанностей арендаторов осуществлять компенсационные высадки либо разрабатывать проекты освоения лесов зачастую влечет процедуру расторжения договоров об аренде. «В данном случае доводы надзорных органов, объявленные в ходе рассмотрения дела, выглядят убедительными, а суды детально изучили ситуацию перед принятием решения»,— считает юрист.

В минприроды уточнили «Ъ-Кубань», что инвестиционные договоры в сфере природопользования, подобные тому, что был заключен с Апшеронским ПДК, в настоящее время более не реализуются.

Михаил Волкодав