Новосибирская «Сибирь» расстается с главным тренером из-за неудачи в плей-офф

Руководство хоккейного клуба «Сибирь» не будет продлевать контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым, который истекает 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Андрей Мартемьянов провел в «Сибири» два сезона. В обоих случаях команда занимала шестое место в регулярном первенстве конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги, а затем выбывала из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде. В этом сезоне «Сибирь» уступила в серии с омским «Авангардом» 1:4.

Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский поблагодарил тренера за работу, отметив «настоящую популярность главного тренера в спортивном медиапространстве, что, несомненно, способствовало повышению интереса к клубу». Но при этом гендиректор клуба назвал результат выступления в плей-офф неудовлетворительным. «Современные тенденции развития хоккея, сокращение лимита на легионеров и острый дефицит на рынке российских игроков потребуют от нас изменения стратегии развития и подхода к формированию состава команды»,– добавил господин Фастовский.

Предполагается, что имя кандидата на место главного тренера новосибирской команды станет известно в ближайшее время.

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Валерий Лавский