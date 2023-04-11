Нанесение дорожной разметки в Уфе завершат до 15 июля

В Уфе в текущем году нанесут около 150 тыс. кв. м дорожной разметки на 130 участках дорог. Из них 75 тыс. кв. м нанесет специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений мэрии. Муниципальный контракт по остальному объему работ будет заключен до 20 апреля, сообщил на оперативном совещании в мэрии Уфы начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства города Рустем Хамитов.

По словам господина Хамитова, работы по нанесению разметки на основных магистралях города завершаться до 10 июня, на второстепенных улицах — до 15 июля. До конца августа завершится работа вблизи школьных и дошкольных учреждений, где будут нанесены разметки более 450 пешеходных переходов.

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев поручил выполнять работы в запланированные сроки и в текущем году закупить дополнительную технику, поскольку с каждым годом объем работ увеличивается.

Карина Мамаева

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