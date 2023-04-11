АНО «Цифровая экономика» раскритиковала проект ФСБ о передаче данных пассажиров такси

АНО «Цифровая экономика» дало отрицательное заключение на проект ФСБ, который позволит спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси. В АНО считают, что передача ФСБ данных агрегаторами такси в круглосуточном режиме несет риски для бизнеса, а также налагает на IT-отрасль финансовые издержки, сообщает РБК со ссылкой на текст заключения АНО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В числе «концептуальных замечаний» организации:

формулировка одного из пунктов постановления ФСБ предполагает, что все организаторы распространения информации (ОРИ) будут обязаны передавать информацию о платежах и геолокацию;

в проекте не указаны понятие и объем «электронного мониторинга геолокации»;

не уточняется, чью конкретно геолокацию (пассажира или водителя) надо передавать ФСБ;

у служб заказа такси нет технической возможности передавать данные о геолокации в режиме реального времени

мониторинг геолокации будет дублировать данные, которые органы безопасности уже запрашивают у сотовых операторов в рамках оперативно-разыскных мероприятий;

в проекте не раскрыто понятие и объем «средства платежа», а имеющаяся формулировка допускает запрос у служб заказа легкового такси неограниченной финансовой информации о пользователях, которой у них нет;

для хранения данных службам такси придется создавать новые базы данных, что потребует «многомиллиардных затрат» — по оценке АНО, службы такси будут ежегодно тратить на это около 10% от реализации.

АНО «Цифровая экономика» было учреждено в сентябре 2017 года для участия в реализации программы развития цифровой экономики России и обеспечения взаимодействия между бизнесом, экспертными сообществами и органами власти. В числе учредителей АНО — ВТБ, «Росатом», «Яндекс», «Сбер», МТС, «МегаФон». Председатель набсовета АНО — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, также в его состав совета входят министр экономического развития Максим Решетников и глава Минцифры Максут Шадаев.

Такие же претензии были изложены в письме зампредседателя общественной организации «Деловая Россия» Антона Данилова-Данильяна на имя замглавы Минэкономики Алексея Херсонцева. В министерстве сказали РБК, что «письмо находится на рассмотрении». Представители АНО «Цифровая экономика» и «Деловой России» отказались от комментариев.

Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) также заявил, что проект ФСБ потребует от служб такси существенных затрат. В РСПП считают, что норма о расширении требований ОРИ также затронет другие IT-компании. В союзе отметили, что имеющийся механизм передачи данных для ОРИ «отлажен», а все включенные в реестр «добросовестно выполняют все требования».

Об инициативе ФСБ стало известно в марте. Разработанный ею проект постановления позволит спецслужбе получать электронный мониторинг геолокации и данные о средствах платежа. Согласно документу, если служба заказа такси не сможет выполнить запрос ФСБ, она должна проинформировать о сроках, необходимых для выполнения запроса, «с обоснованием невозможности выполнения запроса в установленный срок».

Подробности — в материале «Ъ FM» «ФСБ заглядывает в такси».

Лаура Кеффер