ФСБ заглядывает в такси

ФСБ хочет знать, куда ездят и как расплачиваются пассажиры такси. Спецслужба рассчитывает во внесудебном порядке получить доступ к таким данным и для этого подготовила проект правительственного постановления, которое обязывает участников рынка предоставлять информацию о геолокации и платежах пользователей, причем в круглосуточном режиме. Планируется, что изменения начнут действовать одновременно с новым законом о такси, который вступает в силу 1 сентября. Как именно силовики хотят получать эти данные? И кого в первую очередь коснется такое нововведение? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Официальные взаимоотношения российского таксомоторного рынка и Федеральной службы безопасности закрепились в декабре 2022 года, когда был окончательно принят закон о такси. Правда, в документе пока все ограничивается лишь одним абзацем: служба легкового такси обязана предоставить силовикам доступ к базам данных с ее заказами. Теперь же ФСБ обозначила конкретные пожелания — геолокация пассажиров и платежные данные.

Спецслужба могла потребовать любую информацию и раньше, а новые вводные упрощают ей доступ, пояснила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова: «В рамках полномочий у ФСБ есть право потребовать любую информацию, в том числе у агрегаторов. Но сейчас если спецслужба хочет запросить данные, то она должна отправить официальный запрос сервису по вызову такси. Тот, в свою очередь, обязан найти информацию и ответить. Такой обмен данными может до 30 дней занимать».

Интерес властей к пользовательским данным подтверждает и статистика. Тот же «Яндекс» за первое полугодие 2022-го получил более 22 тыс. официальных запросов от госорганов на раскрытие такой информации. Причем чуть меньше половины из них пришлось именно на сервис такси. Компания отказывала просителям почти в каждом пятом случае.

Вместе с тем из принятого профильного закона и предложений ФСБ до конца непонятно, всех ли участников рынка затронут эти нововведения. И небольшие игроки в итоге могут не попасть под контроль силовиков, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Организовать наблюдение за маленькими таксопарками, которые находятся где-то в отдаленных населенных пунктах и в которых услуги часто оплачиваются наличными, вряд ли возможно.

У нас, на минуточку, почти 50% рынка перевозок в целом находятся в "сером" и "черном" сегментах».

Но почему силовиков интересуют именно геолокация и платежные данные пассажиров такси? Глава Национального антикоррупционного комитета и бывший сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов убежден, что в первую очередь такая информация позволит эффективнее выявлять террористов и экстремистов: «В процессе отслеживания подозреваемого в антигосударственной деятельности это поможет, так как геолокация показывает передвижение объекта. Наружное наблюдение иногда может и упустить человека, а тут все зафиксировано».

Но есть и другая точка зрения: внесудебные запросы ФСБ о геолокации и платежах пассажиров такси могут коснуться всех, кто попадет в поле зрения силовиков. Причем не только подозреваемых в каких-либо правонарушениях, подчеркнул партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов: «По сути, Федеральная служба безопасности может выявлять любые преступления, которые, по ее мнению, посягают на основы конституционного строя, на безопасность граждан. Под это можно подвести почти все что угодно.

Сейчас очень много уголовных дел экономического, коррупционного характера возбуждается по оперативным материалам спецслужбы».

Впрочем, формально инициативе спецслужбы еще предстоит пройти общественное обсуждение, которое продлится до 7 апреля. Его участники, если верить данным на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, могут отправлять свои предложения напрямую ФСБ на Малую Лубянку.

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