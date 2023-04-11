Главные новости к утру 11 апреля

На Камчатке прошел сильнейший за 60 лет пеплопад из-за извержения вулкана. Толщина слоя за четыре часа достигла 8,5 см.

Выборы в новых регионах могут состояться без изменения закона «О военном положении», выяснил «Ъ». В условиях введенного военного положения, по соответствующему федеральному конституционному закону, выборы и референдумы не проводятся. Подробнее

США сомневаются, что контрнаступление Украины принесет ей значительные результаты, сообщила The Washington Post. По оценкам американской разведки, проблемы Украины могут привести к тому, что ее вооруженные силы «значительно» не оправдают изначальные цели по «возврату территорий», занятых Россией весной 2022 года. Источники WP в США считают маловероятным сценарий, при котором Киеву удастся перерезать сухопутный мост в Крым. Об утечке разведданных США по Украине

Несколько стран отрицают появившуюся в СМИ информацию, связанную с возможной утечкой американских разведданных. Лондон назвал неточными сообщения об инциденте, при котором российский истребитель якобы выпустил ракету рядом с британским самолетом. Болгария отрицает, что вела переговоры о безвозмездной передаче Украине всех своих МиГ-29. Южная Корея назвала поддельными документы о прослушке Вашингтоном. Израиль заверил, что не принимал никаких решений насчет поставок оружия Киеву. Об утечках по Южной Корее и Израилю

Московские суды повторно отказались рассматривать уголовное дело экс-главы Российской венчурной компании Александра Повалко, узнал «Ъ». Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия для РВК. О причине

США признали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» в РФ. Это дает основание американскому внешнеполитическому ведомству действовать в интересах освобождения гражданина США. О чем писал Эван Гершкович

Служба ЦБ по защите прав потребителей рекомендовала авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета. Сейчас автоматическое согласие предусмотрено почти у всех перевозчиков, стоимость полисов составляет 300–600 руб. О причине

Глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию. По его мнению, она может стать источником для создания новой модели роста экономики. Среди других источников он называет наращивание госдолга, от чего экономика может дополнительно получить около 70 трлн руб.

Стоимость биткойна превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года.

Завершено следствие и ознакомление с материалами «экономического» дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ближайшее время дело будет направлено в Генпрокуратуру. О прошлом деле Фургала

Японский фармпроизводитель Takeda рассматривает варианты продажи своего российского завода. В него было вложено €117 млн. На площадке выпускается препарат для пациентов с множественной миеломой, госзакупки которого за последние три года удвоились. О планах

Президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации. Он был введен больше трех лет назад в связи с распространением COVID-19.

О предстоящих 11 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».