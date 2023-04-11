Главные анонсы 11 апреля

В Москве пройдет пленарное заседание Государственной думы. Депутаты рассмотрят среди прочего поправки об электронных повестках в военкомат.

Также депутаты рассмотрят законопроект, предлагающий дать мобилизованным право на возврат денег за турпутевки и авиабилеты.

Во втором и третьем чтении планируется рассмотреть законопроект о гражданстве. В проекте закона лишение гражданства предусматривается за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства.

В Гааге (Нидерланды) специальный трибунал по расследованию военных преступлений в Косово проведет заседание по делу в отношении бывшего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи.

В Москве замглавы МИД РФ Сергей Рябков, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступят в ходе обсуждения итогового доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

В Туле суд проведет заседание по делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, обвиняемых в подделке документов, которые были использованы для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной.

В Кемерово пройдет судебное заседание по делу Андрея Смирнова, владельца сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 23 человека.

В Китае запланирован визит президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Городская дума Томска рассмотрит вопрос об избрании мэра города.