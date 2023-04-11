Стоимость биткойна превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года

Биткойн торгуется на основных криптобиржах на уровне выше $30 тыс., следует из данных CoinMarketCap. В последний раз криптовалюта стоила столько 10 июня 2022 года.

По данным на 5:23 по московскому времени, стоимость биткойна составляет около $30,3 тыс. За день криптовалюта подорожала примерно на 7%, за неделю — на 9%. Стоимость Ethereum выросла на 4%, до $1,9 тыс.

В марте проблемы на банковском рынке США, вызванные банкротством ряда кредитных организаций, вернули интерес инвесторов к криптовалютам. По мнению экспертов, затормозить дальнейший рост рынка могут давление регуляторов, новые банкротства и признание криптовалют ценными бумагами.

О том, как РФ вышла на второе место в мире по производству криптовалют,— в материале «Ъ» «Россия намайнила серебро».

Леонид Уварчев