Израиль отрицает возможность предоставления Украине летального оружия

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал утечку информации в США, которая касалась поставок оружия Украине. Как сообщали американские СМИ, Вашингтон не исключал, что Израиль может согласиться на предоставление такой помощи при ухудшении отношений с Россией. Господин Нетаньяху заверил, что такие решения не принимались.

«Я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили им помогать в гуманитарных вопросах, в делах гражданской обороны, системой срочного оповещения... Не было принято никаких решений о летальном вооружении»,— сказал израильских премьер на пресс-конференции (цитата по The Times of Israel). Он также отметил, что приложит все усилия для поиска решения российско-украинского конфликта.

Американские СМИ обнаружили утечку секретных материалов США в соцсетях на прошлой неделе. Документы касались как российско-украинского конфликта, так и ситуации в ряде других стран, включая Израиль. В одном из документов говорится, что Вашингтон считает возможным убедить Иерусалим изменить свою позицию относительно поставок летального оружия Киеву. По версии США, этому могут способствовать ухудшения отношений с РФ, например, если Москва поставит Тегерану или Дамаску современные системы вооружений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Четыре сценария для ближневосточного союзника».

Леонид Уварчев