Южная Корея считает попавшие в соцсети документы о прослушке США поддельными

Первый заместитель советника по нацбезопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хе заявил, что Сеул и Вашингтон считают большую часть секретных документов Пентагона, попавших в соцсети, поддельными. Американские СМИ ранее обнаружили в этих материалах информацию о прослушке высокопоставленных сеульских чиновников по поводу предоставления Украине оружия.

«Обе страны придерживаются одинакового мнения о том, что большая часть раскрытой информации была сфабрикована»,— сказал Ким Тхэ Хе, комментируя итоги телефонного разговора министров обороны США и Южной Кореи (цитата по «Рёнхап»). По его мнению, инцидент позволит укрепить между странами взаимное доверие.

В Южной Корее считают маловероятным возможность прослушивания сотрудников аппарата в здании администрации президента, сообщили источники агентства «Рёнхап». «Подслушать разговор внутри здания невозможно»,— заявил один из собеседников агентства. По его словам, при переезде аппарата президента из предыдущей резиденции применялись «очень строгие стандарты безопасности». В Сеуле также не считают, что прослушивать людей можно во время заседаний Совета национальной безопасности. Поэтому, если прослушка «имела место», то она была установлена в других местах.

Как сообщила газета The New York Times после изучения попавших в соцсети документов, в Вашингтоне тайно прослушивали разговоры и читали переписку южнокорейских политиков. Утверждается, что США хотели исходя из полученной информации склонить Сеул к оказанию военной помощи Киеву. В октябре президент РФ Владимир Путин предупредил Южную Корею о «разрушительных последствиях» поставок оружия Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Корейскому оружию пробивают дорогу на Украину».

Леонид Уварчев