Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завершено следствие и ознакомление с материалами «экономического» дела Фургала

По «экономическому» делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершено следствие и ознакомление с материалами, сообщил адвокат обвиняемого Михаил Карапетян ТАСС. По его словам, в ближайшее время дело будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После определения подсудности материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.

Сергей Фургал

Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фургалу вменяют 17 эпизодов преступления по «экономическому» делу. Оно связано с заводом «Амурсталь» и возбуждено по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По делу проходят и другие фигуранты. Всем им вменяется ущерб на сумму свыше 3 млрд руб. Никто не признал вину.

Сергей Фургал возглавлял Хабаровский край с 2018 по 2020 годы. Его отставка после заключения под стражу привела к массовым протестам в регионе. 10 февраля 2023 года экс-губернатор был признан виновным в двух заказных убийствах и покушениях и приговорен к 22 годам колонии строго режима. Защита сочла приговор незаконным и необоснованным.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Сергей Фургал все понял, но не принял».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...