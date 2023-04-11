Завершено следствие и ознакомление с материалами «экономического» дела Фургала

По «экономическому» делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершено следствие и ознакомление с материалами, сообщил адвокат обвиняемого Михаил Карапетян ТАСС. По его словам, в ближайшее время дело будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После определения подсудности материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фургалу вменяют 17 эпизодов преступления по «экономическому» делу. Оно связано с заводом «Амурсталь» и возбуждено по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По делу проходят и другие фигуранты. Всем им вменяется ущерб на сумму свыше 3 млрд руб. Никто не признал вину.

Сергей Фургал возглавлял Хабаровский край с 2018 по 2020 годы. Его отставка после заключения под стражу привела к массовым протестам в регионе. 10 февраля 2023 года экс-губернатор был признан виновным в двух заказных убийствах и покушениях и приговорен к 22 годам колонии строго режима. Защита сочла приговор незаконным и необоснованным.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Сергей Фургал все понял, но не принял».

Леонид Уварчев