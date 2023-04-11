И.о. мэра Томска Михаил Ратнер также снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы города

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер снял свою кандидатуру с конкурса по выборам главы города. «Я бы не хотел стать мэром любой ценой. Когда безальтернативная ситуация, то это неправильно. Я снимаю свою кандидатуру, прошу назначить повторное рассмотрение этого вопроса. Считаю, что мэр должен быть выбран на альтернативной основе», - сказал он на сессии гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Накануне конкурса по выбору главы Томска второй кандидат Максим Лучшев снял свою кандидатуру. Эту информацию он подтвердил «Ъ-Сибирь». «Это решение осмысленное, ответственное и продуманное. Уверен, что принесу больше пользы Томску в другом качестве»,– сказал он.

Так как оба кандидата сняли свои кандидатуры, то дума Томска признала конкурс по выбору главы города несостоявшимися.

В декабре 2022 года дума Томска на основании принятого по инициативе единороссов областного закона внес изменения в устав Томска, отменив прямые выборы мэра.Изначально на пост мэра претендовали восемь человек. Конкурсная комиссия отобрала двоих кандидатов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова