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Коммерсантъ FM
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«Росатом» требует от Финляндии вернуть заем на €920,5 млн после разрыва контракта на АЭС

«Росатом» потребовал от финской энергокомпании Fennovoima досрочно закрыть заем на €920,5 млн после одностороннего разрыва контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Финская сторона весной 2022 потребовала от российской €1,7 млрд, госкорпорация в ответ подала иски на общую сумму в €3 млрд.

О требованиях «Росатом» на досрочное закрытие займа стало известно из отчета группы «Атомэнергопром» (входит в госкорпорацию) по МСФО за 2022 год (.pdf). В документе говорится, что «организации группы заявили требования о досрочном возврате займа, предоставленного Fennovoima Oy». В отчете указано, что финской энергокомпании ранее был выдан заем на €920,5 млн. Неясно, входит ли эта сумма в требования по шести искам «Росатома» на €3 млрд, о которых было известно ранее.

АЭС «Ханхикиви-1» — нереализованный проект одноблочной атомной электростанции в Финляндии. Заявка на строительство станции была подана в правительство республики еще в 2015 году. В мае финская сторона расторгла контракт, объяснив это «значительными задержками» со стороны «Росатома», а также конфликтом на Украине, который якобы усугубил положение дел. «Росатом» считает, что у Финляндии не было оснований разрывать контракт. Директор «Росатома» Алексей Лихачев называл решение Хельсинки политическим. Он призывал «финских начальников» реализовать свое мировоззрение за свой счет и вернуть деньги России.

Леонид Уварчев

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