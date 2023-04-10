Агентство потеряло координаты

Природоохранная прокуратура требует отменить решения районных судов, давших отсрочку Агентству ветеринарии Ульяновской области по исполнению решений о восстановлении сибиреязвенных скотомогильников и их охранных зон. Ранее природоохранное ведомство добилось отмены незаконного решения агентства о ликвидации скотомогильников как якобы неопасных. Между тем специалисты считают, что именно заброшенные скотомогильники являются причиной новых заражений сибирской язвой, споры которой жизнеспособны сотни лет. В России, по данным Россельхознадзора, 1499 сибиреязвенных скотомогильников являются заброшенными. В профильном комитете регио­нального заксобрания считают, что одна из причин — в недостаточном финансировании.

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Во вторник в Ульяновском областном суде будут рассмотрены два иска ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры к Агентству ветеринарии Ульяновской области об оспаривании бездействия организации, наделенной государственными полномочиями. В качестве третьего лица привлекается правительство Ульяновской области.

На запрос «Ъ» Волжская межрегио­нальная природоохранная прокуратура (ВМПП, Тверь) сообщила, что иски связаны с незаконным предоставлением отсрочек в исполнении решений судов по сибиреязвенным скотомогильникам, всего направлено шесть исков.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Заражение происходит через споры бактерий при их попадании в раны на коже или в легкие при вдыхании. По данным ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, «споровая форма возбудителя сохраняет активность вне живого организма около 250 лет», «есть вероятность, что может существовать и 1300 лет». В 2016 году вспышка сибирской язвы произошла на Ямале, где из-за жаркого лета стали оттаивать сибиреязвенные скотомогильники, в результате умер один ребенок. В марте этого года три человека заразились сибирской язвой в Цивильском муниципальном округе соседней Чувашии, возбуждено уголовное дело. Специалисты отмечают, что «источник всех заражений — заброшенные скотомогильники».

По информации судов, в 2020–2021 годах ульяновский природоохранный прокурор направил в райсуды региона 18 исков к Агентству ветеринарии и непосредственно к его руководителю Нине Пелевиной, которая в декабре 2019 года подписала четыре распоряжения о ликвидации 38 сибиреязвенных скотомогильников из 39 существующих в регионе. Скотомогильники фактически снимались с учета, за состоянием ограждений и предупреждающих знаков прекращался надзор. Прокурор требовал отменить незаконные распоряжения и восстановить охранные зоны скотомогильников. Представители агентства в суде утверждали, что «скотомогильники являются биологически безопасными», «зольные остатки после сжигания трупов животных не могут быть источником сибирской язвы», и лабораторный анализ многочисленных проб почвы «показал отсутствие в них спор возбудителя». Однако специалисты Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора заявили суду, что «в зольном остатке могут сохраняться жизнеспособные споры возбудителя сибирской язвы», и тому есть подтверждения, а выборочный анализ почвы «не гарантирует отсутствие спор в скотомогильнике». По всем искам суды признали незаконность распоряжений госпожи Пелевиной и потребовали отменить их, а также в двух- трехмесячный срок восстановить скотомогильники и их охранные зоны, исключив попадание на их территорию людей и животных. Агентство ветеринарии и Нина Пелевина продолжали настаивать на своем, однако все инстанции вплоть до Верховного суда отказали им в удовлетворении жалоб.

Спустя почти три года ни по одному из 11 возбужденных производств решение судов не исполнено, ответили на запрос «Ъ» в службе судебных приставов (УФССП). Два прекращены в связи с возвращением документов по требованию суда (на каком основании, неизвестно), по трем судами предоставлена отсрочка, которая еще действует, по ряду других также предоставлялась отсрочка, но срок ее истек в декабре.

Как сообщает УФССП, «длительность неисполнения» Агентство ветеринарии объясняет тем, что у них нет координат скотомогильников, а «документация, содержащая информацию об этих координатах, уничтожена». На каком основании были уничтожены документы об опасных зонах, неизвестно. Между тем региональное управление Роспотребнадзора в ответе на запрос «Ъ» сообщило, что карты с обозначением координат скотомогильников должны также храниться в территориальном управлении Россельхознадзора (Чебоксары), а ссылка агентства на безопасность зольных скотомогильников несостоятельна.

По данным Россельхознадзора, в России насчитывается 1499 заброшенных сибиреязвенных ското­могильников.

Еще в 2008 году прокуроры районов Ульяновской области направили в суды 12 исков о признании незаконными бездействия муниципальных властей, которые уклонялись от постановки скотомогильников на учет, ссылаясь на нехватку средств. Все иски удовлетворены. В 2011 году постановлением облправительства (№ 25–240П от 01.06.2011) была принята областная целевая программа обеспечения благополучия животноводства на 2005–2012 годы, по которой на обеспечение безопасности сибиреязвенных скотомогильников выделялось 13,8 млн руб., в 2010 году на эти средства должны были оформить документы права собственности районов области на эти зоны, установить на 25 скотомогильников бетонные саркофаги, обеспечить ограждение территорий и установку предупреждающих аншлагов. Почему скотомогильники остались бесхозными, неизвестно. В 2018 году прокуратура Ульяновской области вновь поднимала эти вопросы. В октябре 2021 года жители Цильнинского района пожаловались, что районная власть вместо обеспечения охранной зоны скотомогильника сравняла его спецтехникой с землей.

Нина Пелевина не стала пояснять, с чем связано неисполнение решений судов. В беседе с «Ъ» она заявила, что «риск возникновения заболеваний от мест сжигания особо опасных биоотходов в регионе отсутствует», «задержек в исполнении решений судов нет, все исполняется в сроки по закону», «приставы определяют места этих зон», «все требования будут выполнены в полном объеме».

Впрочем, глава профильного комитета регионального заксобрания Вячеслав Ковель пояснил «Ъ», что ситуация сложилась во многом по причине отсутствия средств на обслуживание скотомогильников, «муниципалитетам самим с этим не справиться», «но проблему надо решать». Он заметил, что «по оценкам Пелевиной на исполнение всех требований судов потребуется около 300 млн руб., насколько это так, судить трудно, нужна экспертиза».

Замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал ситуацию «очень серьезной», заметив, что если в регионе будет зафиксирован хоть один случай заражения сибирской язвой, «то в отношении тех, кто не исполнил решения суда, будет возбуждено уже уголовное дело». Он намерен изучить ситуацию и направить запросы в надзорные органы.

Сергей Титов, Ульяновск