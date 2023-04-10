WSJ обнаружила в утечке Пентагона информацию о возможном дефиците снарядов для украинских С-300

Украина испытывает нехватку снарядов для систем противовоздушной обороны, в результате чего Россия может получить превосходство в воздухе. Снаряды для систем ПВО С-300 могут закончиться к маю. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документы из утечки Пентагона.

Как следует из документов, 89% обороны Украины на средних и дальних расстояниях обеспечивают системы С-300 и «Бук». По оценке США на февраль, снаряды для «Бука» должны были закончиться в конце марта, для С-300 — в начале мая. В среднем в месяц Украина расходовала 69 ракет для «Буков» и около 200 для С-300, пишет WSJ.

Переданные Украине западные системы ПВО NASAMS и Iris-T могут использоваться только для защиты отдельных объектов, так как их число ограничено. Они не могут обеспечить оборону от российских обстрелов, следует из данных утечки. В среднем для NASAMS и Iris-T использовали 64 ракеты. Системы Patriot и SAMP-T не смогут обеспечить такую же защиту, как установленные сейчас на Украине 25 С-300. WSJ отмечает, что на Украину будет поставлено только три батареи Patriot и SAMP-T.

Согласно данным утечки, в разведке США считают, что ВСУ не могут предотвратить превосходство России в воздухе. По их мнению, это может привести к более ограниченным возможностям ВСУ во время ожидаемого контрнаступления. По данным на конец февраля, Украина может обеспечить защиту еще от двух-трех массированных ракетных обстрелов. По еще одной оценке Пентагона, к маю число не защищенных ПВО объектов критической инфраструктуры вырастет с 6 до более чем 40.

Для решения проблем с ПВО разведка США предложила увеличить поставки снарядов для С-300 и «Буков». По их мнению, Украина также должна снизить объемы их использования и начать ремонт нефункционирующих ракет. В долгосрочной перспективе, отмечает издание, возможна поставка западных систем ПВО в необходимом Украине количестве.

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнатов отказался комментировать WSJ достоверность документов из утечки. При этом он подтвердил нехватку снарядов для своих систем ПВО.

Что происходит на 411-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко