Советник Зеленского: золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что золотовалютные резервы его страны находятся на историческом максимуме за последние десять лет и превышают $30 млрд, передает ТАСС его заявление в эфире телеканала «Рада».

Господин Устенко утверждает, что этих денег хватит, чтобы покрыть импорт Украины на более чем пять месяцев.

6 апреля Нацбанк Украины сообщал, что международные резервы страны по состоянию на 1 апреля 2023 года составили $31,9 млрд, что стало рекордным показателем за последние 11 лет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 3 апреля сообщил, что с начала военного конфликта страны альянса поставили Украине вооружений на общую сумму €65 млрд. Кроме того, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине кредита на $15,6 млрд, рассчитанного на четыре года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украине поверили в кредит».

Эрдни Кагалтынов