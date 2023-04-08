В Балашихе возбуждено уголовное дело после сообщений об избиении в детсаду ребенка с ДЦП

В Балашихе по информации из СМИ об избиении ребенка в дошкольном учреждении возбуждено уголовное дело, сообщает СКР по Мособласти. Об избиении воспитателем мальчика с детским церебральным параличом (ДЦП) сообщал Telegram-канал 112 со ссылкой на его маму. По данным Telegram-канала, воспитатель созналась и извинилась, а детсад ждут проверки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает СКР по Мособласти. Проводится расследование. «Планируется проведение допросов, назначение судебно-медицинской экспертизы»,— сообщает ведомство.

ДЦП — это комплекс специфических двигательных нарушений.

Telegram-канал 112 со ссылкой на маму мальчика сообщал, что ребенок стал приходить из детсада с синяками, гематомами и ушибами. К нему прикреплена девушка с психологическим образованием, которая в итоге призналась в содеянном.

Мария Федотова