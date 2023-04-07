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Коммерсантъ FM
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Spiegel: топ-менеджер Porsche тайно предложил Путину возобновить производство «Волги» и «Победы»

Австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, член наблюдательного совета Porsche, в январе написал письмо президенту России Владимиру Путину, предложив помощь в восстановлении российской автомобильной промышленности. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Зигфрид Вольф

Зигфрид Вольф

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Зигфрид Вольф

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Вольф предложил использовать производственные мощности компании Volkswagen, ушедшей из России, а также группы ГАЗ. Кроме того, он предложил во второй половине 2023 года возобновить производство автомобилей принадлежащего VW бренда Skoda. По плану господина Вольфа начать можно с модели Rapid на заводе в Калуге, а затем наладить производство моделей Octavia, Kodiaq и Karoq в Нижнем Новгороде. По мнению господина Вольфа, у автомобилей нужно сильно изменить внешний вид с использованием «характерных черт» моделей «Волга» и «Победа». Как пишет Der Spiegel, в числе прочего господин Вольф призвал «возродить легендарный российский бренд "Волга"». По его мнению, все это заложит «основу дальнейшего развития независимой и современной автомобильной промышленности Российской Федерации».

Господин Вольф также написал, что заниматься этой программой должна компания «Промавтоконсалт», которая, по некоторым данным, связана с австрийским бизнесменом. На реализацию программы он попросил у российских властей кредит в размере 60 млрд руб. Господин Вольф, как следует из информации Der Spiegel, заявил, что уже достиг «принципиального согласия» с топ-менеджерами VW.

В VW и Porsche заявили, что ничего не знали о письме господина Вольфа.

В марте стало известно, что немецкий производитель автозапчастей Schaeffler продает свои российские активы господину Вольфу. Бизнесмен давно и тесно связан с российским бизнесом — в 2008 году он вошел в совет директоров компании «Русские машины», в которую в числе прочего входит группа ГАЗ, а в 2010-м стал главой совета директоров.

Яна Рождественская

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