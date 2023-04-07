Кредитор БПК погасил задолженность «Парк-сити Урал» на 160 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Парк-сити Урал», ранее управлявшей апарт-отелем ParkCity (принадлежал структурам предпринимателя Марселя Юсупова и бывшего гендиректора «Баштрансгаза» Сергея Пашина) на улице Менделеева в Уфе. Требования всех кредиторов признаны погашенными. Как сообщается в материалах дела, долг компании в размере 160,8 млн руб. оплатило московское ООО «Правовой центр «Маат» (принадлежит владельцу ООО «Фармэллинрус» Балашу Балашову).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Одним из крупнейших кредиторов должника был Сбербанк, который вложил в строительство отеля 300 млн руб. В 2019 году требования банка в размере 100 млн руб. выкупило ООО «Система» Артема Манушкова, который по другим проектам был связан с Марселем Юсуповым.

В 2018 году по заявлению предпринимателя из Магнитогорска Сергея Сухова в «Парк-сити Урал» была введена процедура наблюдения, а в 2020 году компанию признали банкротом и ввели конкурсное производство. С этого времени часть помещений в апарт-отеле была продана с торгов для погашения задолженности перед кредиторами.

«Фармэллинрус» является конкурсным кредитором Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК, принадлежал дочери Марселя Юсупова Нелли и Дамиру Камилову). В 2014 году компания выдала БПК заем на сумму 675 млн руб.

Марсель Юсупов и Дамир Камилов также признаны банкротами.

Влада Шипилова

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