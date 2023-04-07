Альберт Андреев покидает тамбовское министерство экологии

Как стало известно «Ъ-Черноземье», Альберт Андреев, исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причины этого не называются, однако источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти не сомневаются, что глава области Максим Егоров уволит подчиненного «в ближайшее время».

«В ведомстве видно много нерешенных вопросов — в частности, с подтоплением отдельных территорий и в части “лесных баталий”, в которых участвуют множество групп влияния, а интересы региона не защищались»,— пояснил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Альберт Андреев — уроженец Краснодара, ему 47 лет. Работал на разных должностях в органах госвласти Краснодарского края в сфере управления природными ресурсами, экологическим контролем, водохозяйственным комплексом. Занимал пост замгендиректора ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Минстроя РФ. Региональное министерство экологии (ранее управление) возглавлял с декабря 2021-го.

Владимир Зоркий

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