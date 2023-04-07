Курский облсуд не стал менять приговор бизнесмену за хищение бюджетных денег

Курский областной суд оставил в силе приговор Ленинскогой райсуда, который в конце прошлого года приговорил к штрафу в 2 млн руб. предпринимателя и генерального директора ООО «Кварта-Л» Антона Тяпочкина за несколько эпизодов мошенничества (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Как установил суд, с мая 2019 года по февраль 2020-го путем обмана и злоупотребления доверием он совершил хищение бюджетных денежных средств администрации Курска в общей сумме свыше 7 млн руб., впоследствии израсходовав их на финансовую деятельность возглавляемого им общества.

С приговором не согласились и прокуратура, и сам Тяпочкин. Гособвинитель в суде апелляционной инстанции указал на «чрезмерную мягкость» наказания, попросив изменить его на четыре года колонии общего режима со штрафом в сумме 400 тыс. руб. Защита Тяпочкина попросила оправдать его и ходатайствовала о приобщении благодарственных писем предпринимателю за благотворительную помощь. Также в суд представили документы об уплате штрафа.

В прениях прокурор отметила, что Тяпочкин не раскаялся, мер к полному возмещению ущерба не принял, а хищение бюджетных средств не может быть примером для подражания, несмотря на представленные благодарственные письма. «У меня были старшие, которые сдавали объекты. Я подписывал уже готовые документы. Единственная моя вина, что я невнимательно относился к проверке документов»,— говорил в суде сам осужденный.

Сергей Толмачев