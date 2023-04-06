«Краснодар» обыграл по пенальти «Ростов» в полуфинале Кубка России по футболу

ФК «Краснодар» обыграл соперников из «Ростова» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 5:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион ФК «Краснодар» во время матча с «Ростовом», 6 апреля 2023 года

Фото: ФК «Краснодар» Стадион ФК «Краснодар» во время матча с «Ростовом», 6 апреля 2023 года

Фото: ФК «Краснодар»

Хозяева поля открыли счет на 24-й минуте: после ошибки вратаря ростовчан полузащитник «быков» Эдуард Сперцян перехватил мяч и моментально отправил его в ворота. Однако на 54-й минуте соперникам удалось сравнять счет дальним ударом полузащитника Романа Тугарева. До конца основного времени матча ни одной из команд не удалось выйти вперед.

В серии пенальти подопечным Владимира Ивича удалось использовать все моменты для удара: отличились: Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Джон Кордоба, Хуниор Алонсо и Никита Кривцов. «Ростов» забил лишь три гола из пяти. Для «Краснодара» победа в серии пенальти стала первой в истории клуба.

В следующей стадии Кубка России по футболу «быкам» предстоит сыграть с московским «Спартаком», самарскими «Крыльями Советов»» или «Акроном» из Тольтти.

Александр Орлов

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