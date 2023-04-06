ПСБ подвел итоги первого года работы в Крыму. Важным результатом стало повышение доступности финансовых услуг и предоставление банковских сервисов принципиально нового качества для жителей всего полуострова. К апрелю 2023 года совокупная клиентская база Крымского и Севастопольского филиалов насчитывает 50 тыс. клиентов — физических и юридических лиц. Объем средств, размещенных на счетах клиентов, составляет порядка 9 млрд рублей. Кредитный портфель достиг 7 млрд рублей. ПСБ представлен офисами во всех крупнейших городах полуострова, а сеть банкоматов насчитывает более 70 устройств.

Объем производства автомобилей бренда Baic в 2023 году составит 30 тыс. штук. Об этом сообщается в совместном сообщении китайского концерна и его дилера Major Auto. Всего в России в этом году будет представлено семь моделей марки. Сейчас на калининградском заводе «Автотор» собираются две: седан U5 Plus и кроссовер X35.

Переход на возобновляемые источники энергии обойдется человечеству примерно в $10 трлн в ближайшие 20 лет, однако продолжение использования ископаемых энергоносителей будет еще дороже. Об этом сообщается в опубликованном Tesla докладе, посвященном переходу к зеленой энергетике. По подсчетам аналитиков компании, при сохранении нынешней энергетической системы с использованием нефти, газа и угля придется потратить $14 трлн, то есть на $4 трлн больше.