Белгородский хлебозавод «Стойленской нивы» увеличил основные финпоказатели по итогам 2022-го

Белгородский завод «Стойленской нивы» ОАО «Колос», один из крупнейших хлебозаводов в регионе, по итогам 2022 года увеличило чистую прибыль со 150,9 до 187,9 млн руб. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка общества также увеличилась — с 1,7 до 1,9 млрд руб.

Увеличилась и себестоимость продаж: если в 2021 году она составляла 1,2 млрд руб., то в 2022-м показатели достиг 1,3 млрд руб. Кредиторская задолженность также выросла: со 102,5 до 165 млн руб. Дебиторская задолженность по сравнению с 2021-м увеличилась с 384,7 до 455,3 млн руб.

ОАО «Колос» зарегистрировано в 1993 году в Белгороде на базе основанного в 1943 году белгородского хлебозавода. По собственным данным, выпускает более 100 т продукции в сутки. В ассортименте более 70 видов хлебобулочных изделий, более 150 видов кондитерских изделий (пряники, вафли и вафельные торты, печенье, соломка, баранки и сушки, сухари, зефир, мармелад и суфле), а также около 100 наименований бисквитно-кремовых изделий. В 2021 году общество уменьшило чистую прибыль — со 157,1 до 150,9 млн руб. При этом выручка «Колоса» увеличилась и составила 1,6 млрд руб. против 1,5 млрд руб. годом ранее.

Мария Старикова

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