ГК «Каракан инвест» снизила добычу угля в 2022 году на 2%

Группа компаний «Каракан инвест» в прошлом году снизила добычу угля на 1,77%, до 4,71 млн тон (в 2021 году – 4,8 млн т), сказано в материалах на сайте ГК. Продажи топлива снизились на 2,3%, до 26,5 млрд ккал против 27,15 млрд в пересчете на теплотворную способность угля. При этом на экспорт было поставлено в прошлом году 52% всех поставок, или 2,44 млн тонн, на внутренний рынок - 48% всего угля против 50% годом ранее.

Добывающим активом группы выступает ЗАО «Шахта Беловская», которая ведет открытую добычу угля марки Д в Беловском районе Кузбасса с 2010 года. Производственная мощность предприятия составляет 7,5 млн тонн. В декабре 2021 года сообщалось, что московская компания «Экокарбоинвест» приобрела 99% в «Каракан Инвест», 1% отошел генеральному директору «Экокарбоинвеста» Дмитрию Яковлеву.

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Игорь Лавренков, Кемерово