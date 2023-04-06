Ярославское правительство: завод в Рыбинске модернизировал производство

В правительстве Ярославской области сообщили о выполнении задачи, поставленной перед рыбинским заводом «Раскат». Предприятие обновило производство и нарастило объемы выпуска продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Максим Авдеев, масштабная модернизация помогла предприятию завоевать дополнительные рынки сбыта.

«В условиях санкций предприятия увидели для себя возможности для развития. После обновления мощностей в АО «Раскат» уже в этом году будет произведено 150 катков и уплотнителей, 500 машинокомплектов для мини-погрузчиков «Ant». Планируемый объем выручки от их реализации составит почти миллиард рублей»,—сказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

На предприятии выросла численность работников и их средняя заработная плата. Возросшее производство даст дополнительные налоговые поступления в бюджет региона. Завод «Раскат» закупил новое оборудование и провел реконструкцию котельной.

«Все эти мероприятия обеспечило, в том числе и взаимодействие с профильными структурами правительства области. В итоге была решена одна их главных задач, которую ставит перед производителями экономический блок областного правительства: масштабные работы по обустройству производственных участков позволили значительно улучшить условия труда»,— отметили в пресс-службе правительства.

В ярославском правительстве не сомневаются, что подобная модернизация укрепляет и социальную стабильность в регионе.

Андрей Иванов