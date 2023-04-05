Взять «Живаго»

Знаковое для Перми здание бывшего ресторана «Живаго» нашло своего покупателя на третий год продажи. Новым владельцем объекта стал застройщик «Ингрупп». В компании заявили, что концепция использования площадки еще не определена, но, по данным «Ъ-Прикамье», застраивать землю под бывшим рестораном девелопер пока не собирается. Экс­перты полагают, что объект недвижимости мог быть продан за 100–120 млн руб., и считают, что в конечном итоге «Ингрупп» построит на ул. Ленина, 37, клубный дом или бизнес-центр.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание бывшего ресторана «Живаго» на ул. Ленина, 37, приобрела строительная компания «Ингрупп». Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании «Конкур-Пермь», ранее владевшей этим объектом, сделка состоялась недавно и бывшее здание «Живаго» уже перешло в собственность «Ингрупп». От более подробных комментариев в «Конкур-Пермь» отказались. В компании «Ингрупп» прокомментировали, что концепция развития объекта по ул. Ленина, 37, не определена. По сведениям источников в деловой сфере Прикамья, компания пока не собирается застраивать площадку на ул. Ленина, 37, и может перевести туда свой офис.

Бывшее здание ресторана «Живаго» — известный в городе объект недвижимости, построенный в 1964 году. До 2003 года в нем располагалось кафе «Юность». После приватизации владельцы ныне обанкротившегося коммунального холдинга «Пермгазэнергосервис» открыли в нем элитный ресторан «Живаго». Заведение прекратило работу в 2017 году, а в 2018-м перешло под конт­роль ООО «Конкур-Пермь», близкого к экс-депутату заксобрания Андрею Маркову. Новый владелец перепрофилировал объект в ТЦ Zoom. «Конкур-Пермь» неоднократно пыталось продать трех­этажное здание. Впервые актив был выставлен на открытую продажу в конце 2020 года за 145 млн руб. Им, в частности, интересовались девелоперы для возведения жилья. Руководство края было против жилой застройки площадки и даже планировало сменить зонирование участка на зону, не предусматривающую жилые дома. В 2022 году краевые власти заинтересовались приобретением объекта для нужд минсоцразвития и сообщали о подготовке к покупке. Стоимость здания площадью 2,9 тыс. кв. м (участок 3 тыс. кв. м) могла составить не более 130 млн руб., однако в декабре 2022 года краевые власти отказались от этой покупки из соображений экономии бюджетных средств.

На портале ИСОГД Перми отмечается, что участок на ул. Ленина, 37, входит в подзону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 с высотой строительства не более шести этажей. Участок предназначен для многофункциональных зданий, в том числе для жилой застройки. Площадка входит в зоны достопримечательных мест «Пермь Губернская, поселение» и «Комсомольский проспект». По данным «Ъ-Прикамье», на участок ранее был выдан градплан, разрешающий строительство жилья, документ действует до сих пор.

«Ингрупп» — молодой пермский застройщик, начинавший с возведения таунхаусов и малоэтажных домов. Первые дома компания сдавала в 2012–2013 годах. Сейчас девелопер наращивает объемы застройки, планируя в том числе проект комплексного освоения в Кондратово. В стадии строительства компании — дома Uno, «Меридиан», Urban Life, AQUA, Domingo в Индустриальном, Дзержинском, Кировском районах Перми и в Кондратово.

Директор по развитию ГСК «Мегаполис» Михаил Крепак сообщил, что «Мегаполис» приобретением бывшего ресторана «Живаго» с участком ранее не интересовался. Собеседник оценил этот объект недвижимости в 100–120 млн руб. «Место хорошее, расположено на центральной улице города. Здание подойдет для офиса — возле него есть парковка. Думаю, что в будущем эту территорию можно освоить. Если на участке по ул. Ленина, 37, разрешено строительство жилья, то там можно возвести небольшой шестиэтажный дом бизнес-класса»,— рассуждает господин Крепак.

Руководитель УК Gold Realty Group Светлана Костромина рассказала, что сейчас многие застройщики Перми активно ищут точечные площадки под застройку, и «Ингрупп», вероятно, приобрела объект под инвестиционно-строительный проект. Локация и площадь участка подходят и для жилья, и для коммерческих объектов. «Цены на квартиры сейчас высокие, и с учетом инфляции это не предел. Здесь можно возвести новостройку с учетом предельных параметров в шесть этажей, например клубный дом»,— полагает гос­пожа Костромина. Руководитель УК Gold Realty Group напомнила также, что в центре Перми спрос на коммерческие площади по-прежнему не удовлетворен. Возможно, «Ингрупп» построит на месте бывшего ресторана «Живаго» офисный центр по аналогии с БЦ Lencom, который востребован у арендаторов и ставки на аренду площадей там «выше среднего». Светлана Костромина добавила, что для торгового объекта это место является не самым лучшим вариантом, а вот под гостиницу, например, или апарт-центр вполне подойдет.

Евгения Ахмедова