В Ярославле парковку машин на газонах зафиксируют автоматически

В Ярославле будет организована автоматическая фиксация нарушений правил автомобильной парковки во дворах, касающаяся парковки авто на газонах. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по ЖКХ заявил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парковка на газоне в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Парковка на газоне в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Автоматическую фиксацию для последующего вынесения штрафов планируется внедрить к середине апреля.

«В течение месяца занимались внедрением системы видеофиксации парковок на газонах. Примерно через 7-10 дней заключим соглашение и начнем эту работу на постоянной основе. Автоматическая видеофиксация должна значительно облегчить работу, чтобы не ногами топтать территорию, а средства, которые будут установлены на автомобиле, будут такую парковку фиксировать»,— заявил Николай Степанов.

Штраф за парковку в неположенном месте составляет от 500 до 2 тыс. руб.

Андрей Иванов