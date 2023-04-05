В Шотландии запустят первый в мире беспилотный автобус

Шотландская транспортная компания Stagecoach объявила о запуске пяти полностью беспилотных автобусов. Они начнут курсировать по одному маршруту протяженностью 22 км между Эдинбургом и автобусной станцией в округе Файф в мае. Беспилотные автобусы были разработаны в рамках проекта CAVForth, запущенного при поддержке Министерства транспорта Шотландии. В разработке беспилотных технологий принимали участие эксперты из британской технологический компании Fusion Processing, Бристольской лаборатории робототехники и Эдинбургского университета Непера. Скорость автобусов составит до 80 км/ч. Планируется, что они будут перевозить около 10 тыс. пассажиров в неделю.

Это будет первый случай поездок полноразмерного беспилотного автобуса по длинному коммерческому маршруту. Впрочем, в автобусе для страховки останется водитель, который будет контролировать работу систем и в случае необходимости сможет взять управление: по британским законам беспилотные автомобили пока не могут ездить по обычным дорогам. В принципе, уже известны примеры использования беспилотных автобусов, однако это были небольшие шаттлы, которые ездили по замкнутым пространствам, а не по обычным дорогам, например развозили посетителей по территории выставок.

В ближайшие годы планируется запуск и других маршрутов с беспилотными автобусами. В 2025 году должны появиться беспилотные микроавтобусы в Осло, Женеве, а также в немецком городе Кронахе. Тестирование беспилотных автобусов для запуска на коммерческие маршруты ведется также в Сеуле и Риме.

Яна Рождественская